toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КУБОК УКРАИНЫ

Гасперини сравнил следующего соперника Аталанты с Манчестер Сити

22:23 4 Читати українською
Гасперини сравнил следующего соперника Аталанты с Манчестер Сити
Джан Пьеро Гасперини / SKY Italia

Накануне матча 10-го тура Серии А против Наполи главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился своим мнением относительно команды из Неаполя.

 

"В Наполи много общего с Манчестер Сити в их стиле футбола. За последние несколько лет мы заработали определенный авторитет, и разрыв между командами сведен к минимуму.

Гасперини оценил, сможет ли Аталанта выиграть Скудетто

В Неаполе будет трудное, но престижное испытания. Мы осознаем трудности этой игры, поскольку они являются лучшей командой в лиге вместе с Интером и Ювентусом.

Посмотрим, что мы можем сделать, в том числе и в таблице. Матч не будет решающим. ведь мы сыграли всего лишь 10 игр в чемпионате. Если все пойдет хорошо, это даст нам толчок. Это должно быть преимуществом, а не обузой", – цитирует Гасперини Football Italia.

Напомним, матч 10-го тура Серии А Наполи – Аталанта состоится завтра, 30-го октября, на Сан Паоло. Начало игры – в 20:00.

Провінціали в Лізі чемпіонів – історичний успіх Аталанти

blog_ava
Беседин шокировал состоянием своих бутс – обувь лучшего бомбардира Динамо играет едва держится
14:22
867
Теги
Италия Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Наполи - Аталанта Манчестер Сити Манчестер Сити Наполи Наполи Аталанта Аталанта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо – Шахтер: прогноз на матч Кубка Украины
    Кубок України — 08:001286 Динамо – Шахтер: прогноз на матч Кубка Украины
20
час
:
56
мин
Динамо Киев
19:30
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук