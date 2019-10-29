Гасперини сравнил следующего соперника Аталанты с Манчестер Сити

Накануне матча 10-го тура Серии А против Наполи главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился своим мнением относительно команды из Неаполя.

"В Наполи много общего с Манчестер Сити в их стиле футбола. За последние несколько лет мы заработали определенный авторитет, и разрыв между командами сведен к минимуму.

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В Неаполе будет трудное, но престижное испытания. Мы осознаем трудности этой игры, поскольку они являются лучшей командой в лиге вместе с Интером и Ювентусом.

Посмотрим, что мы можем сделать, в том числе и в таблице. Матч не будет решающим. ведь мы сыграли всего лишь 10 игр в чемпионате. Если все пойдет хорошо, это даст нам толчок. Это должно быть преимуществом, а не обузой", – цитирует Гасперини Football Italia.

Напомним, матч 10-го тура Серии А Наполи – Аталанта состоится завтра, 30-го октября, на Сан Паоло. Начало игры – в 20:00.

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