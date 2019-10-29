Гасперіні порівняв наступного суперника Аталанти з Манчестер Сіті

Напередодні матчу 10-го туру Серії А проти Наполі головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився своєю думкою щодо команди з Неаполя.

"У Наполі багато спільного з Манчестер Сіті в їхньому стилі футболу. За останні кілька років ми заробили певний авторитет, і розрив між командами зведений до мінімуму.

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В Неаполі буде важке, але престижне випробування. Ми усвідомлюємо труднощі цієї гри, оскільки вони є найкращою командою в лізі разом з Інтером та Ювентусом.

Подивимося, що ми можемо зробити, в тому числі і в таблиці. Матч не буде вирішальним. адже ми зіграли всього лише 10 ігор у чемпіонаті. Якщо все піде добре, це дасть нам поштовх. Це повинно бути перевагою, а не тягарем", – цитує Гасперіні Football Italia.

Нагадаємо, матч 10-го туру Серії А Наполі – Аталанта відбудеться завтра, 30-го жовтня, на Сан Паоло. Початок гри – о 20:00.

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