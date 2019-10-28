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Гасперини оценил, сможет ли Аталанта выиграть Скудетто

11:45 84 Читати українською
Гасперини оценил, сможет ли Аталанта выиграть Скудетто
Джан Пьеро Гасперини / Фото из открытых источников

Главный тренер бергамской Аталанты Джан Пьеро Гасперини не верит в чемпионство в нынешнем сезоне Серии А.

24’ Йосип Иличич
33’ Луис Муриэль
43’ Йосип Иличич
48’ Луис Муриэль
52’ Марио Пасалич
74’ Луис Муриэль
83’ Амад Траоре
 
Стефано Окака Чука 12’
Николас Опоку 32’
12’ Стефано Окака Чука
24’ Йосип Иличич
32’ Николас Опоку
33’ Луис Муриэль
43’ Йосип Иличич
48’ Луис Муриэль
52’ Марио Пасалич
74’ Луис Муриэль
83’ Амад Траоре

"Можем ли мы выиграть чемпионство в этом сезоне? Нет, мы не можем. Это Ювентус может его проиграть. К тому же есть еще Интер и Наполи, а также другие так называемые "большие клубы" вроде Ромы и Милана.

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Хотя большими они считаются скорее за прошлые, чем за текущие результаты. Первые 9 туров лишь подтверждают, что как для лидеров, так и аутсайдеров сезон складывается крайне трудно", – цитирует Гасперини Football-italia.

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Напомним, команда Руслана Малиновского в матче 9-го тура камня на камне не оставляла от Удинезе, разгромив "бьянконери" со счетом 7:1. Украинец вышел на замену во втором тайме, однако голами не отличался. Победа вплотную приблизила Аталанту к лидерам чемпионата: бергамская команда занимает третье место и отстает от Ювентуса и Интера на 3 и 2 очка соответственно.

Следующий матч в Серии А подопечные Гасперини проведут на выезде, 30 октября, против Наполи.

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Италия Удинезе Удинезе Аталанта Аталанта Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Аталанта - Удинезе
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