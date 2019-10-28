Гасперини оценил, сможет ли Аталанта выиграть Скудетто

Главный тренер бергамской Аталанты Джан Пьеро Гасперини не верит в чемпионство в нынешнем сезоне Серии А.

"Можем ли мы выиграть чемпионство в этом сезоне? Нет, мы не можем. Это Ювентус может его проиграть. К тому же есть еще Интер и Наполи, а также другие так называемые "большие клубы" вроде Ромы и Милана.

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Хотя большими они считаются скорее за прошлые, чем за текущие результаты. Первые 9 туров лишь подтверждают, что как для лидеров, так и аутсайдеров сезон складывается крайне трудно", – цитирует Гасперини Football-italia.

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Напомним, команда Руслана Малиновского в матче 9-го тура камня на камне не оставляла от Удинезе, разгромив "бьянконери" со счетом 7:1. Украинец вышел на замену во втором тайме, однако голами не отличался. Победа вплотную приблизила Аталанту к лидерам чемпионата: бергамская команда занимает третье место и отстает от Ювентуса и Интера на 3 и 2 очка соответственно.

Следующий матч в Серии А подопечные Гасперини проведут на выезде, 30 октября, против Наполи.

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