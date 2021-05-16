"Футбол – удивительный вид спорта. Одна и та же команда приезжает полна решимости достичь своего, проводит прекрасный первый тайм и вместо того, чтобы не убирать ногу с педали газа, давит на тормоз.

Гол и изысканный ассист Малиновского в видеообзоре матча Дженоа – Аталанта – 3:4

Мы доминировали, и Дженоа нужно отдать должное за то, что она вернулась в игру, но мы реально показали двуликий футбол. Возможно, это и к лучшему – недовольство игрой может помочь нам подготовиться к матчу в среду.

Сложно поверить, что мы третий сезон подряд попадаем в первую четверку и сыграем в Лиге чемпионов. С каждым годом это делать все сложнее и сложнее. Мы это сделали, теперь цель – Кубок Италии. Трофей должен стать вишенкой на торте. Говорят, что Аталанта ничего не выигрывает, но для нас трижды выйти в ЛЧ – это уже достижение. Теперь есть шанс взять трофей", – приводит слова Гасперини Football-Italia.

Напомним, Аталанта в сверхрезультативном матче перестреляла Дженоа (4:3) и оформила место в топ-4 Серии А. Добавим, что уже 19 мая подопечные Гасперини встретятся с Ювентусом в финале Кубка Италии, начало в 22:00.

Аталанта вышла в ЛЧ – Малиновский забил, стал рекордсменом и остается топ-ассистентом Италии перед битвой сезона