Дженоа и Аталанта встречаются в 37-м туре Серии А. Руслан Малиновский уже успел отличиться результативным действием.

Малиновский попал в стартовый состав Аталанты на матч 37 тура Серии А против Дженоа. В дебюте встречи украинец оформил ассист, классно отдав в разрез на Сапату. Так Аталанта повела в счете.

А в середине первого тайма Аталанта удвоила преимущество. Сапата отдал "долг" Малиновскому, выкатив мяч на пустые ворота. Руслан не ошибся! Победа бергамаскам очень нужна, ведь они борются с Ювентусом, Миланом и Наполи за Лигу чемпионов.

Руслан в роскошной форме. С начала апреля он отличается результативными действиями в каждом матче. За десять последних туров Малиновский настрелял 6 голов и 9 ассистов.

Дженоа – Аталанта: Малиновский празднует юбилей – голевой пас в битве за Лигу чемпионов и лидерство среди ассистентов