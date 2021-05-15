Дженоа и Аталанта встречаются в 37-м туре Серии А. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Дженоа – Аталанта стартовал в 16:00 по Киеву. Бергамаскам оставался последний последний шаг к Лиге чемпионов – победа гарантировала команде Джан Пьеро Гасперини минимум место в топ-4. Дженоа уже не имеет турнирных задач – "грифоны" гарантировали себе прописку в Серии А, а шансы подняться в топ-10 крайне скудные. Поединок первого круга в Бергамо завершился нулевой ничьей.

Руслан Малиновский, который отмечался результативными действиями уже в 9-ти (!) последних поединках чемпионата, вышел на поле с первых минут, а вот Виктор Коваленко даже не поехал в Геную из-за травмы. Полузащитник сборной Украины вместе с россиянином Миранчуком закрывали позиции атакующих хавбеков, а единственным центрфорвардом был Дуван Сапата.

Малиновский заинтересовал ПСЖ и еще два гранда Европы, – Денисов

С первых секунд игры Аталанта включила высокий прессинг на половине поля Дженоа, но уже на второй минуте едва не пропустила. Голлини выиграл дуэль у Меледжони после выхода один на один. Угловой завершился неточным ударом Масьелло с нескольких метров – мяч задел стойку и покинул пределы поля!

Малиновский получил мяч неподалеку чужой штрафной и отдал на Госенса, который прострелил неточно. На 9-й минуте Аталанта все же забила. Малиновский тонко отдал на Сапату, поразившего ворота Дженоа. Двенадцатый голевой пас украинца в чемпионате – он лучший ассистент Серии А! Руслан отмечается результативным действием в 10-ти последних матчах.

Малиновский снова забил и отдал еще один изысканный ассист – фантастическая серия украинца продолжается

Бергамаски продолжили атаковать и создали классный момент для Сапаты, однако удар колумбийца с острого угла был заблокирован. У противоположных ворот неплохой прорыв оформил Пьяца, но Ромеро остановил хорвата и отобрал мяч. Опять момент у "Богини" – Сапата отобрал мяч и отдал на Госенса, который бил с острого угла и проиграл дуэль Маркетти!

Малиновский забил на 27-й минуте после прострела Сапаты, но гол отменили из-за того, что колумбиец выпустил мяч за пределы поля. Впрочем, через несколько мгновений гол все же был засчитан – 8-й забитый мяч украинца в Серии А!

Бергамаски не сбавили обороты. Аталанта имела еще несколько моментов, один из которых реализовала перед перерывом. И снова не обошлось без Малиновского. Руслан навесил на Хатебура, тот сбросил на линию вратарской на Госенса. Робин отлично сыграл на опережение и головой вколотил третий гвоздь в ворота Маркетти. 0:3 после первого тайма.

Второй тайм начался с гола Дженоа. Джимсити потерял мяч вблизи собственной штрафной, его обокрал Шомуродов, который бильярдно положил в дальний угол. Аталанта не раз теряла, казалось бы, выигранный матч, поэтому расслабляться команде Гасперини точно было рано. Бергамаски это прекрасно понимали и быстро восстановили комфортное преимущество. Точный удар в свой актив записал Марио Пашалич, который вышел на поле после перерыва.

На 57-й минуте Гасперини снял Малиновского, предоставив дополнительный получасовой отдых лучшему ассистенту чемпионата Италии.