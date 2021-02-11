"Выход в финал – это подарок нашим болельщикам, которых мы давно не видели. Финал – доказательство того, что команда продолжает развиваться. Но о финале с невероятным Ювентусом будем думать потом.

Последний шаг в финал Кубка Италии в видеообзоре матча Аталанта – Наполи – 3:1

Впереди у нас еще две битвы с Реалом в Лиге чемпионов. Важно, что за все это время мы не теряли уверенности в себе. Следующий матч будет для нас 13-м за 40 дней, так что нормально, что у нас были как победы, так и поражения", – приводит слова Гасперини Football-Italia.

Напомним, Аталанта обыграла Наполи в полуфинале Кубка Италии (3:1) и вышла в финал турнира, где встретится с Ювентусом.

Аталанта переиграла Наполи и вышла в финал Кубка Италии – Малиновский и Коваленко в шаге от первого трофея в Бергамо