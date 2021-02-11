"Вихід у фінал – це подарунок нашим уболівальникам, яких ми давно не бачили. Фінал – доказ того, що команда продовжує розвиватися. Але про фінал з неймовірним Ювентусом будемо думати потім.

Останній крок у фінал Кубка Італії у відеоогляді матчу Аталанта – Наполі – 3:1

Попереду у нас ще дві битви з Реалом в Лізі чемпіонів. Важливо, що за весь цей час ми не втрачали впевненості в собі. Наступний матч буде для нас 13-м за 40 днів, так що нормально, що у нас були як перемоги, так і поразки", – наводить слова Гасперіні Football-Italia.

Нагадаємо, Аталанта обіграла Наполі у півфіналі Кубка Італії (3:1) та вийшла до фіналу турніру, де зустрінеться з Ювентусом.

Аталанта переграла Наполі та вийшла у фінал Кубка Італії – Маліновський і Коваленко за крок від першого трофея в Бергамо