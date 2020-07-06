Гасперини похвалил Малиновского и замахнулся на позиции грандов

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями после победы в матче 30-го тура Серии А против Кальяри (1:0).

"Мы хорошо действовали в первом тайме, но имея численное преимущество, были неубедительными. Нужно было решать судьбу матча гораздо раньше.

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Нужно учитывать много компонентов: напряженный график, переезды. Но я не ищу оправданий. У нас были условия для лучшей игры. Возможно, я сделал много изменений, но Муриель и Малиновский действовали блестяще.

Аталанта не ограничивает себя, но нужно двигаться от матча к матчу. Конечно, мы хотим финишировать на втором месте. Мы не рисуем перед собой никаких границ, хотя Лацио и Интер – две большие команды", – сказал Гасперини в комментарии Sky Sport.

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