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Гасперини похвалил Малиновского и замахнулся на позиции грандов

08:15 - Читати українською
Гасперини похвалил Малиновского и замахнулся на позиции грандов
Джан Пьеро Гасперини / Getty images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями после победы в матче 30-го тура Серии А против Кальяри (1:0).

26’ Андреа Карбони
 
Луис Муриэль 27’
26’ Андреа Карбони
27’ Луис Муриэль

"Мы хорошо действовали в первом тайме, но имея численное преимущество, были неубедительными. Нужно было решать судьбу матча гораздо раньше.

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Нужно учитывать много компонентов: напряженный график, переезды. Но я не ищу оправданий. У нас были условия для лучшей игры. Возможно, я сделал много изменений, но Муриель и Малиновский действовали блестяще.

Аталанта не ограничивает себя, но нужно двигаться от матча к матчу. Конечно, мы хотим финишировать на втором месте. Мы не рисуем перед собой никаких границ, хотя Лацио и Интер – две большие команды", – сказал Гасперини в комментарии Sky Sport.

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Теги
Италия Украинцы за рубежом Аталанта Аталанта Руслан Руслан Малиновский Кальяри - Аталанта Джан Пьеро Джан Пьеро Гасперини
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