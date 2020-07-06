toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗОРЯ - ОЛЕКСАНДРІЯ ВІЛЬЯРЕАЛ - БАРСЕЛОНА АТЛЕТІК - РЕАЛ МАДРИД

Гасперіні похвалив Маліновського і замахнувся на позиції грандів

08:15 - Читать на русском
Гасперіні похвалив Маліновського і замахнувся на позиції грандів
Джан П'єро Гасперіні / Getty images

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився враженнями після перемоги у матчі 30-го туру Серії А проти Кальярі (1:0).

26’ Андреа Карбоні
 
Луїс Мурієль 27’
26’ Андреа Карбоні
27’ Луїс Мурієль

"Ми добре діяли у першому таймі, але маючи чисельну перевагу, були непереконливими. Потрібно було вирішувати долю матчу набагато раніше.

Маліновський забезпечив Аталанті перемогу – відео гола та огляд матчу проти Кальярі

Потрібно враховувати багато компонентів: напружений графік, переїзди. Однак я не шукаю виправдань. У нас були умови для кращої гри. Можливо, я зробив забагато змін, але Мурієль та Маліновський діяли блискуче.

Аталанта не обмежує себе, та потрібно рухатися від матчу до матчу. Звісно, ми хочемо фінішувати на другому місці. Ми не малюємо перед собою жодних кордонів, хоча Лаціо та Інтер – дві великі команди", – сказав Гасперіні у коментарі Sky Sport.

Кальярі – Аталанта: розкішний Маліновський провів найкращий матч в Італії, ставши головним фактором перемоги

blog_ava
Фенербахче очолить тренер, якого відправляли в Динамо – екс-наставник Ярмоленка відпав через вимогу зарплатні на 5 млн
10:21
2123
Теги
Українці за кордоном Головне Італія Руслан Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Джан П'єро Джан П'єро Гасперіні Кальярі - Аталанта
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
54
хв
Оболонь-Бровар
19:00
Прикарпаття
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук