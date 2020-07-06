Гасперіні похвалив Маліновського і замахнувся на позиції грандів

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився враженнями після перемоги у матчі 30-го туру Серії А проти Кальярі (1:0).

"Ми добре діяли у першому таймі, але маючи чисельну перевагу, були непереконливими. Потрібно було вирішувати долю матчу набагато раніше.

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Потрібно враховувати багато компонентів: напружений графік, переїзди. Однак я не шукаю виправдань. У нас були умови для кращої гри. Можливо, я зробив забагато змін, але Мурієль та Маліновський діяли блискуче.

Аталанта не обмежує себе, та потрібно рухатися від матчу до матчу. Звісно, ми хочемо фінішувати на другому місці. Ми не малюємо перед собою жодних кордонів, хоча Лаціо та Інтер – дві великі команди", – сказав Гасперіні у коментарі Sky Sport.

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