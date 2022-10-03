"Второй гол в конце матча избавил бы нас от драмы, но команда сыграла хорошо, справилась с последними минутами. Умение страдать и контролировать при этом результат – важные факторы, с этой точки зрения мы даже выросли по сравнению с предыдущими матчами. Ожидаю такого же на протяжении всего чемпионата.

Исторический рекорд Аталанты в видеообзоре матча против Фиорентины

Команда изменилась в нескольких аспектах, но дух игроков старта и вышедших на замену потрясающий. Нам хотелось победить, потому мы довольны. Несомненно, мы рады лидировать в Серии А. Стараемся, чтобы это продолжалось как можно дольше. Наши молодые игроки растут: Соппи, Скальвини, Околи – всем по 20 лет. Конечно, результаты помогают прогрессу этих игроков.

Как я уже много раз говорил, у нас розовая футболка лидеров, которую мы хотим защитить всеми способами. Мы стараемся становиться лучше тур за туром", – приводит слова Гасперини журналист Джанлука Ди Марцио.

Напомним, Аталанта победила Фиорентину (1:0) и вместе с Фиорентиной разделяет первую строчку турнирной таблицы. Малиновский вышел на поле на 74 минуте вместо автора победного гола Адемолы Лукмана.

Аталанта одолела Фиорентину и сравнялась с лидером Серии А – Малиновскому досталось от провала Реала, но миссию выполнил