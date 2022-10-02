Аталанта обыграла Фиорентину в рамках 8-го тура Серии А. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Три последних матча против "фиалок" завершились поражениями для команды Джан Пьеро Гасперини. Сегодня также было непросто. Все решил единственный гол Адемолы Лукмана, для которого все сделал Луис Муриэль.

Аталанта одолела Фиорентину и сравнялась с лидером Серии А – Малиновскому досталось от провала Реала, но миссию выполнил

Эта победа помогла Аталанте установить исторический рекорд. Бергамаски впервые за 8 стартовых туров Серии А сумели набрать 20 очков. Сейчас команда Русана Малиновского делит первое место с Наполи. Фиорентина осталась на 11-й позиции.