"Другий гол наприкінці матчу позбавив би нас драми, але команда зіграла добре, впоралася з останніми хвилинами. Вміння страждати та контролювати при цьому результат – важливі фактори, з цієї точки зору ми навіть виросли в порівнянні з попередніми матчами. Очікую такого ж протягом всього чемпіонату.

Історичний рекорд Аталанти у відеоогляді матчу проти Фіорентини

Команда змінилася в кількох аспектах, але дух гравців старту та тих, хто вийшов на заміну, надзвичайний. Нам хотілося перемогти, тому ми задоволені. Безсумнівно, ми раді лідирувати в Серії А. Стараємося, щоб це тривало якомога довше. Наші молоді гравці ростуть: Соппі, Скальвіні, Околі – всім по 20 років. Звісно, результати також допомагають прогресу цих гравців.

Як я вже багато разів казав, у нас є рожева майка лідерів, яку ми хочемо захистити всіма способами. Ми намагаємося ставати кращими тур за туром", – наводить слова Гасперіні журналіст Джанлука Ді Марціо.

Нагадаємо, Аталанта перемогла Фіорентину (1:0) та разом з Фіорентиною поділяє першу сходинку турнірної таблиці. Маліновський же вийшов на поле на 74 хвилині замість автора переможного гола Адемоли Лукмана.

Аталанта здолала Фіорентину і зрівнялася з лідером Серії А – Маліновському дісталося від провалу Реала, та місію виконав