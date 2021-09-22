"Хорошая игра. Сассуоло тоже нужно отдать должное – у них быстрая, техничная команда с отличными форвардами. У нас плохо получалось во втором тайме, а первый мы выиграли 2:1, хотя счет не отражал того, что происходило на поле. Но в целом считаю результат закономерным.

Ассист Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Сассуоло – 2:1

Наши проблемы – нехватка остроты и простые ошибки в передачах, в том числе в обостряющих. Нам не хватает точности, и это мешает играть, но, с другой стороны, такую проблему довольно легко решить", – приводит слова Гасперини Football-Italia.

Напомним, Аталанта минимально переиграла Сассуоло (2:1), а Руслан Малиновский отличился первым результативным действием в сезоне, ассистировав Госенсу.

Аталанта победила Сассуоло – Малиновский провёл лучший матч в сезоне, а Петракову стоит задуматься