"Хороша гра. Сассуоло теж потрібно віддати належне – у них швидка, технічна команда з відмінними форвардами. У нас погано виходило в другому таймі, а перший ми виграли 2:1, хоча рахунок не відображав того, що відбувалося на полі. Але в цілому вважаю результат закономірним.

Асист Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Сассуоло – 2:1

Наші проблеми – нестача гостроти і прості помилки в передачах, в тому числі в загострюючих. Нам не вистачає точності, і це заважає грати, але, з іншого боку, таку проблему досить легко вирішити", – наводить слова Гасперіні Football-Italia.

Нагадаємо, Аталанта мінімально переграла Сассуоло (2:1), а Руслан Маліновський відзначився першою результативною дією у сезоні, асистувавши Госенсу.

Аталанта перемогла Сассуоло – Маліновський провів найкращий матч у сезоні, а Петракову варто задуматись