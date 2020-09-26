"Мы перевернули игру и доминировали, но их второй гол создал риск в матче, который казался закрытым. Это компоненты, где нам нужно совершенствоваться. Мы никогда не отступали от любого вызова. Однако в начале сезона мы не можем ставить Скуддето своей целью. Мы попробуем начать сильно, как всегда, и будем бороться с другими командами, которые также улучшаются.

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Со временем мы увидим, где находимся, как дела у других, а затем оценим все, но Аталанта не может говорить о титуле. В прошлом сезоне, если бы мы выиграли в Турине, а затем еще пять-шесть туров, возможно, у нас был бы шанс, но мы пришли к этому шаг за шагом. Это не было изначальной целью.

Я чувствую, что сейчас мы сильнее, чем в прошлом сезоне. Мы получили больше уверенности, поскольку сегодня мы пропустили первыми, но не позволили сломать себя. Есть большая уверенность в себе, а также некоторые новые игроки, которые дают нам больше возможностей, больше альтернативных вариантов игры", – приводит слова Гасперини Football Italia.

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