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Гасперини оценил действия Малиновского в матче против Интера

12 января 16:47 894 Читати українською
Гасперини оценил действия Малиновского в матче против Интера
Малиновский в борьбе с Лаутаро Мартинесом / AP

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выступление Руслана Малиновского в матче 19-го тура Серии А против Интера (1:1).

4’ Лаутаро Мартинес
 
Робин Госенс 75’
4’ Лаутаро Мартинес
75’ Робин Госенс

"Сначала Руслан сделал несколько плохих пасов. Я был готов его убить. Малиновский – сильный игрок, но ему нужно допускать меньше ошибок. У него хорошие матчи чередуются с менее успешными. Он станет сильным игроком, принесет пользу команде", – приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.

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Отметим, что Малиновский в матче против Интера появился на поле во втором тайме и отдал 39 передач с точностью 82%. Добавим, что в активе Руслана ассист и заработанный пенальти в ворота "нерадзурри".

К слову, что в нынешнем сезоне Малиновский провел за Аталанту 16 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 2 гола и отдал уже три ассиста.

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Италия Украинцы за рубежом Аталанта Аталанта Руслан Малиновский Руслан Малиновский Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Интер - Аталанта
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