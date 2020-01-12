Гасперини оценил действия Малиновского в матче против Интера

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выступление Руслана Малиновского в матче 19-го тура Серии А против Интера (1:1).

"Сначала Руслан сделал несколько плохих пасов. Я был готов его убить. Малиновский – сильный игрок, но ему нужно допускать меньше ошибок. У него хорошие матчи чередуются с менее успешными. Он станет сильным игроком, принесет пользу команде", – приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.

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Отметим, что Малиновский в матче против Интера появился на поле во втором тайме и отдал 39 передач с точностью 82%. Добавим, что в активе Руслана ассист и заработанный пенальти в ворота "нерадзурри".

К слову, что в нынешнем сезоне Малиновский провел за Аталанту 16 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 2 гола и отдал уже три ассиста.

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