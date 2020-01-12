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Гасперіні оцінив дії Маліновського у матчі проти Інтера

16:47 4541 Читать на русском
Гасперіні оцінив дії Маліновського у матчі проти Інтера
Маліновський в боротьбі з Лаутаро Мартінесом / AP

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував виступ Руслана Маліновського в матчі 19-го туру Серії А проти Інтера (1:1).

4’ Лаутаро Мартінес
 
Робін Госенс 75’
4’ Лаутаро Мартінес
75’ Робін Госенс

"Спочатку Руслан зробив кілька поганих пасів. Я був готовий його вбити. Маліновський – сильний гравець, але йому потрібно допускати менше помилок. У нього хороші матчі чергуються з менш успішними. Він стане сильним гравцем, принесе користь команді", – наводить слова Гасперіні La Gazzetta dello Sport.

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Зазначимо, що Маліновський в матчі проти Інтера з'явився на полі в другому таймі та віддав 39 передач з точністю 82%. Додамо, що в активі Руслана асист та зароблений пенальті у ворота "нерадзуррі".

До слова, що в нинішньому сезоні Маліновський провів за Аталанту 16 матчів у чемпіонаті Італії, в яких забив 2 голи та віддав уже три асисти.

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