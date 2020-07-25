Гасперини объяснил, почему Малиновскому не удалось реализовать пенальти в матче против Милана

"Самый печальный момент матча – это, несомненно, пенальти, нереализованный Русланом. И Малиновский, и Муриель замечательные стрелки, но Доннарумма тоже был замечательным. Он их напугал и запер свои ворота", – цитирует Гасперини издание Gazzetta.it.

Слабая игра и нереализованный пенальти Малиновского в видеообзоре матча Милан – Аталанта – 1:1

Напомним, в матче 36-го тура Серии А против Милана при счете 1:0 в пользу хозяев Малиновский не сумел переиграть из одиннадцатиметрового, который сам же и заработал, Доннаруму. Как следствие, бергамцы усилиями Дувана Сапаты один гол отыграли и расписали боевую ничью.

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