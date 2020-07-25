Гасперіні пояснив, чому Маліновському не вдалось реалізувати пенальті у матчі проти Мілана

"Найсумніший момент матчу – це, безсумнівно, пенальті, нереалізований Русланом. І Маліновський, і Мурієль чудові стрільці, але Доннарумма теж був чудовим. Він їх налякав і замкнув свої ворота", – цитує Гасперіні видання Gazzetta.it.

Слабка гра та нереалізований пенальті Маліновського у відеоогляді матчу Мілан – Аталанта – 1:1

Нагадаємо, у матчі 36-го туру Серії А проти Мілана за рахунку 1:0 на користь господарів Маліновський не зумів переграти з одинадцятиметрового, який сам же і заробив, Доннаруму. Як наслідок, бергамці зусиллями Дувана Сапати таки один гол відквитали і розписали бойову нічию.

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