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Слабая игра и нереализованный пенальти Малиновского в видеообзоре матча Милан – Аталанта – 1:1

08:25 - Читати українською
Слабая игра и нереализованный пенальти Малиновского в видеообзоре матча Милан – Аталанта – 1:1
Милан – Аталанта – 1:1 / Твиттер ФК Милан

Аталанта в рамках 36-го тура Серии А расписала боевую ничью с Миланом. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

14’ Хакан Чалханоглу
 
Дуван Сапата 34’
14’ Хакан Чалханоглу
34’ Дуван Сапата

Милан еще к середине первого тайма вышел вперед: Хакан Чалханоглу с левого фланга со штрафного мастерски закрутил мяч в правую девятку, не оставив шансов Пьерлуиджи Голлини.

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Впоследствии Лукас Билья наступал шипами на ногу Руслан Малиновскому в своей штрафной и арбитр, воспользовавшись системой VAR, назначил одиннадцатиметровый. Сам украинец взялся исполнять пенальти, однако не смог переиграть Джанлуиджи Доннарумму. Еще до перерыва Дуван Сапата исправил ошибку полузащитника сборной Украины и сумел сравнять счет, однако этот гол стал последним в матче.

Как следствие, Аталанта с 75 очками осталась второй, Милан с 60 пунктами – шестой.

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Милан Милан Руслан Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия Милан - Аталанта Видеоновости
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