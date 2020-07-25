Слабая игра и нереализованный пенальти Малиновского в видеообзоре матча Милан – Аталанта – 1:1

Аталанта в рамках 36-го тура Серии А расписала боевую ничью с Миланом. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Милан еще к середине первого тайма вышел вперед: Хакан Чалханоглу с левого фланга со штрафного мастерски закрутил мяч в правую девятку, не оставив шансов Пьерлуиджи Голлини.

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Впоследствии Лукас Билья наступал шипами на ногу Руслан Малиновскому в своей штрафной и арбитр, воспользовавшись системой VAR, назначил одиннадцатиметровый. Сам украинец взялся исполнять пенальти, однако не смог переиграть Джанлуиджи Доннарумму. Еще до перерыва Дуван Сапата исправил ошибку полузащитника сборной Украины и сумел сравнять счет, однако этот гол стал последним в матче.

Как следствие, Аталанта с 75 очками осталась второй, Милан с 60 пунктами – шестой.

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