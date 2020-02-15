Гасперіні назвав єдину умову, за якої Аталанта здобуде титул чемпіона – тренер Маліновського пригадав сенсаційний Лестер

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився думками щодо перспектив свого клубу.

"Якщо ви запитаєте мене, чи зможе Аталанта виграти Скудетто, я скажу – "ні". Існує величезна невідповідність сум, які виплачують одні клуби, в порівнянні з іншими. Аталанта продає, інші купують.

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Звичайно, це не просто економічна проблема, оскільки я буду першим, хто підкреслює важливість тактики і стилю гри. Але розмір клубу також має значення. У Лестера була казка, але вони змогли перемогти, тому що в тому сезоні у всіх великих клубів був "вихідний". Нам потрібні такі ж обставини", – наводить слова Гасперіні Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, після 23 турів Серії А Аталанта посідає четверту сходинку, поступаючись лідерам таблиці 12-а очками.

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