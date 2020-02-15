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Гасперіні назвав єдину умову, за якої Аталанта здобуде титул чемпіона – тренер Маліновського пригадав сенсаційний Лестер

15 лютого 18:00 698 Читать на русском
Гасперіні назвав єдину умову, за якої Аталанта здобуде титул чемпіона – тренер Маліновського пригадав сенсаційний Лестер
Джан П'єро Гасперіні / Getty Images

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився думками щодо перспектив свого клубу.

50’ Жозе Паломіно
59’ Маріо Пашаліч
 
Едін Джеко 45’
45’ Едін Джеко
50’ Жозе Паломіно
59’ Маріо Пашаліч

"Якщо ви запитаєте мене, чи зможе Аталанта виграти Скудетто, я скажу – "ні". Існує величезна невідповідність сум, які виплачують одні клуби, в порівнянні з іншими. Аталанта продає, інші купують.

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Звичайно, це не просто економічна проблема, оскільки я буду першим, хто підкреслює важливість тактики і стилю гри. Але розмір клубу також має значення. У Лестера була казка, але вони змогли перемогти, тому що в тому сезоні у всіх великих клубів був "вихідний". Нам потрібні такі ж обставини", – наводить слова Гасперіні Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, після 23 турів Серії А Аталанта посідає четверту сходинку, поступаючись лідерам таблиці 12-а очками.

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Італія Аталанта - Рома Аталанта Аталанта Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Лестер Сіті Лестер Сіті
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