Аталанта веде активні перемовини з Сассуоло щодо трансферу Жеремі Бога, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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"Чорно-зелені" хочуть отримати за свого форварда близько 20 млн євро, хоча його контракт завершується влітку 2022-го. Ініціатором підписання 24-річного француза є головний тренер бергамасків Джан П'єро Гасперіні. За чутками, у послугах Жеремі також був зацікавлений донецький Шахтар.

Минулого сезону Бога провів у Серії А 27 поєдинків, в яких забив чотири голи і віддав дві результативні передачі.

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