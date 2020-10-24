Команда Малиновского в 5-м туре Серии А неожиданно уступила Сампдории. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Аталанта пропустила от Сампдории уже на 13-й минуте – Квальярелла после контратаки с острого угла загнал круглого в сетку ворот Спортьелло. На последней минуте первого тайма Марко исправился отбив удар с пенальти вышеупомянутого форварда "блучеркьяти".

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После отдыха Торсби головой результативно замкнул подачу Янкто на ближнюю штангу. Под конец матча своим шансом с пенальти воспользовались хозяева – Сапата уверенно переиграл Эмиля Аудеро и у Аталанты появился шанс на спасение. Однако на второй добавленной минуте Янкто добил бергамасков обводным ударом из центра штрафной.

Победа позволила Сампдории сравняться по очкам с Аталантой (у обоих теперь по 9 пунктов) и вплотную приблизиться к команде Малиновского.

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