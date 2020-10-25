"У таких матчах тренер відчуває відповідальність за результат. У деяких аспектах хлопці проявили себе дуже добре, а Сампдорія скільки разів наблизилася до наших воріт, стільки і забила.

Аталанта – Сампдорія – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Я нашкодив експериментами зі складом, тому ми втратили гру. Ми рідко потрапляли у ворота – для нас це вкрай незвично. Таке буває, коли намагаєшся обкатати занадто багато новачків якомога швидше. Ми постійно контролювали м'яч, за винятком атакувальної третини поля, а далі билися головою об стіну. Щоб набирати очки на старті сезону, потрібно зберігати баланс і менше експериментувати", – наводить слова Гасперіні Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Аталанта поступилась Сампдорії (3:1), зазнавши другу поспіль поразку в чемпіонаті Італії.

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