Гасперіні знайшов причину провалу Аталанти у матчі проти Сампдорії
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився враженнями від матчу 5-го туру Серії А проти Сампдорії.
"У таких матчах тренер відчуває відповідальність за результат. У деяких аспектах хлопці проявили себе дуже добре, а Сампдорія скільки разів наблизилася до наших воріт, стільки і забила.
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Я нашкодив експериментами зі складом, тому ми втратили гру. Ми рідко потрапляли у ворота – для нас це вкрай незвично. Таке буває, коли намагаєшся обкатати занадто багато новачків якомога швидше. Ми постійно контролювали м'яч, за винятком атакувальної третини поля, а далі билися головою об стіну. Щоб набирати очки на старті сезону, потрібно зберігати баланс і менше експериментувати", – наводить слова Гасперіні Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia.
Нагадаємо, Аталанта поступилась Сампдорії (3:1), зазнавши другу поспіль поразку в чемпіонаті Італії.
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