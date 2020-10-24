Чемпионат Италии 2020/21, 5-й тур

Аталанта – Сампдория – 1:3

Голы: Сапата, 80 (пен) – Квальярелла, 13 Торсби, 59, Янкто, 90+2

Нереализованный пенальти: Квальярелла, 45

Дженоа – Интер – начало в 19:00

Лацио – Болонья – начало в 21:45

Аталанта подходила к поединку против Сампдории на фоне двух кардинально разных по настроению матчей – в прошлом туре Серии А бергамаски проиграли Наполи, пропустив четыре гола за тайм, а в ЛЧ они отгрузили столько же в ворота Мидтюлланду. Сегодня "Богине" была нужна победа, но наш Руслан Малиновский начал встречу в запасе.

"Мог перейти в Аталанту": Вербич признался, почему выбрал именно Динамо

Аталанта первый час провалила капитально. Уже на 13-й минуте хозяева пропустили в результате контратаки с ударом Квальяреллы с острого угла. На 45-й Фабио ещё и упустил шанс оформить дубль – Спортьелло потащил его выстрел с пенальти. Впрочем, через 13 минут после перерыва голкипер таки пропустил во второй раз – это Торсбю замкнул подачу Янкто из глубины на ближнюю штангу. Гасперини на 64-й минуте решил спасать игру, выпустив Малиновского, но не он, а хавбек генуэзцев Бальде Кейта решил прийти на помощь Аталанте. На 77-й минуте он сфолил в штрафной, арбитр пересмотрел повтор и назначил пенальти, а Сапата его реализовал – 1:2.

Впрочем, на большее бергамасков не хватило, а в компенсированное время Янкто добил Аталанту – 1:3. Финальный свисток зафиксировал победу Сампдории. Руслан Малиновский завершил матч без ударов, пасов под них и обводок.

Ювентус в самом скандале в истории кальчо: крёстный отец Моджи, обыски у Златана и "похищение" арбитра