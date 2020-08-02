Гасперини нашел позитив в поражении Аталанты от Интера – впереди у Малиновского и Ко дуэль с ПСЖ в Лиге чемпионов

Напомним, Аталанта уступила Интеру в заключительном туре Серии А и во втором сезоне подряд финишировала на 3-й позиции. Впереди у Малиновского и Ко поединок 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ, который пройдет 12 августа.

Провал Малиновского и Ко в борьбе за второе место в видеообзоре матча Аталанта – Интер – 0:2

"Это была лучшая подготовка к матчу с ПСЖ. Интер не давал нам играть в привычный для нас футбол, они были очень агрессивными и продемонстрировали качественную игру. В последние несколько недель Аталанта несколько сдала, а теперь мы поняли, что не можем так играть против больших команд. Надеемся, поражение от Интера станет для нас уроком и сможет разбудить. Это был хороший сигнал.

Аталанта должна продолжать прогрессировать, но одновременно мы понимаем, что наши возможности значительно меньше тех, которыми обладают наши конкуренты", – цитирует Гасперини Football Italia.

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