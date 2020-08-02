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ДИНАМО АТАЛАНТА - ІНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ МІРЧА ЛУЧЕСКУ

Гасперіні знайшов позитив у поразці Аталанти від Інтера – попереду в Маліновського та Ко дуель з ПСЖ у Лізі чемпіонів

10:22 - Читать на русском
Гасперіні знайшов позитив у поразці Аталанти від Інтера – попереду в Маліновського та Ко дуель з ПСЖ у Лізі чемпіонів
Джан П'єро Гасперіні / ФК Аталанта

Наставник Аталанти не робить великої проблеми з поразки від Інтера, яка завадила бергамаскам взяти срібло Серії А 2019/20.

 
Даніло Д'Амброзіо 1’
Ешлі Янґ 20’
1’ Даніло Д'Амброзіо
20’ Ешлі Янґ

Нагадаємо, Аталанта поступилася Інтеру в заключному турі Серії А та у другому сезоні поспіль фінішувала на 3-й позиції. Попереду в Маліновського та Ко поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ, який пройде 12 серпня.

Провал Маліновського та Ко у боротьбі за друге місце у відеоогляді матчу Аталанта – Інтер – 0:2

"Це була найкраща підготовка до матчу з ПСЖ. Інтер не давав нам грати у звичний для нас футбол, вони були дуже агресивними та продемонстрували якісну гру. У останні декілька тижнів Аталанта дещо здала, а тепер ми зрозуміли, що не можемо так грати проти великих команд. Сподіваємося, поразка від Інтера стане для нас уроком і зможе розбудити. Це був хороший сигнал.

Аталанта повинна продовжувати прогресувати, але водночас ми розуміємо, що наші можливості значно менші від тих, якими володіють наші конкуренти", – цитує Гасперіні Football Italia.

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Італія Аталанта Аталанта Джан П'єро Джан П'єро Гасперіні Аталанта - Інтер
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