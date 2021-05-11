Гасперини избежал сурового наказания за выходку во время допинг-теста игрока Аталанты
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини сможет присутствовать на финале Кубка Италии.
Национальный антидопинговый суд решил не наказывать Гасперини за его бурную реакцию на неожиданный визит инспектора, который произошел еще 7 февраля этого года, сообщает Football-Italia.
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Алленаторе Аталанты грозила 20-дневная дисквалификация, из-за которой он рисковал пропустить финал Кубка Италии против Ювентуса и заключительные поединки Серии А.
Напомним, специалист приостановил допинг-тест игрока Аталанты и заставил его отправиться на тренировку. Прокуратура Италии была возмущена действиями Гасперини, которые якобы нарушение антидопингового кодекса.
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