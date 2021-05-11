Национальный антидопинговый суд решил не наказывать Гасперини за его бурную реакцию на неожиданный визит инспектора, который произошел еще 7 февраля этого года, сообщает Football-Italia.

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Алленаторе Аталанты грозила 20-дневная дисквалификация, из-за которой он рисковал пропустить финал Кубка Италии против Ювентуса и заключительные поединки Серии А.

Напомним, специалист приостановил допинг-тест игрока Аталанты и заставил его отправиться на тренировку. Прокуратура Италии была возмущена действиями Гасперини, которые якобы нарушение антидопингового кодекса.

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