Руслан Малиновский в матче против Сампдории (2:0) положил один из самых красивых голов тура.

Гол украинского легионера Аталанты попал в тройку лучших, сообщает Twitter Серии А.

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Малиновский выстрелом в девятку подытожил роскошную комбинацию Аталанты. Конкурентами Руслана стали форвард Пармы Ян Карамо и Анте Ребич из Милана. В голосовании под публикацией можно выбрать лучший удар.

Напомним, всего в текущем сезоне Малиновский провел за Аталанту 27 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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