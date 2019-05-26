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Торино на своем поле уверенно победил Лацио: 38-й тур Серии А, матчи воскресенья

18:09 6 Читати українською
Торино на своем поле уверенно победил Лацио: 38-й тур Серии А, матчи воскресенья
Эмилиано Моретти последний раз сыграл в составе Торино

В рамках 38-го тура Серии А Лацио в результативном матче уступил Торино. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/2019, 38-й тур

Торино – Лацио – 3:1

Голы: Фальке, 51, Лулич, 53, Де Сильвестри, 80 – Иммобиле, 66

Сампдория – Ювентус – матч начнется в 19:00

Аталанта – Сассуоло – матч начнется в 21:30

Интер – Эмполи – матч начнется в 21:30

Кальяри – Удинезе – матч начнется в 21:30

Рома – Парма – матч начнется в 21:30

СПАЛ – Милан – матч начнется в 21:30

Фиорентина – Дженоа – матч начнется в 21:30

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В воскресенье состоялись матчи последнего тура чемпионата Италии сезона 2018/19.

В первом из них Торино принимал Лацио. "Гранатовые", несмотря на прекрасно проведенный сезон, не попадут в еврокубки (даже если догонят Рому – уступят ей по личным встречам). Зато Лацио, благодаря победе в Кубке Италии, напрямую попал в Лигу Европы. Эта игра также стала последней в карьере 37-летнего защитника Торино Эмилиано Моретти.

Первый тайм матча прошел при подавляющем преимуществе Торино, однако по-настоящему опасных моментов команды почти не создали. Следует вспомнить разве что падение Чиро Иммобиле в штрафной соперника, которое арбитр проигнорировал и опасную атаку "быков" на последней минуте.

Вторая половина встречи началась с атак Торино и уже на 51-й минуте одна из них воплотилась в гол: Ола Айна бросил из-за боковой и набегающий в штрафную Яго Фальке в касание пробил мимо голкипера. А через две минуты Саша Лукич после передачи Суалихо Мейте, выйдя один на один, обыграл голкипера и поразил пустые ворота. Наполи сразу же бросился отыгрываться и нанес несколько опасных ударов по воротам соперника. На 66-й минуте Чиро Иммобиле после передачи Марко Пароло из пределов штрафной отправил круглого в сетку. А на 73-й минуте тот же Иммобиле обязан был сравнивать счет, но пробил рядом со штангой. За десять минут до окончания матча Лоренцо Де Сильвестри после сейва голкипера добил мяч в пустые ворота и увеличил преимущество Торино до двух мячей. На второй добавленной минуте игроки Торино из пределов штрафной нанесли три подряд удара в створ ворот и только самоотверженная игра голкипера и защитников спасла Лацио от четвертого гола.

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