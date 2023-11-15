"Не так я представлял себе прощание с болельщиками Наполи, которые с первого дня поддержали меня. Им, игрокам и людям, близким к команде, я выражаю искреннюю благодарность и желаю всего наилучшего в Серии А и Лиге чемпионов", – написал Гарсия в Твиттере.

Маццарри покинет Наполи в июне – клуб уже согласовал контракт с новым тренером

Согласно Football Italia, французский тренер узнал о решении президента клуба Аурелио Де Лаурентиса благодаря официальному заявлению Наполи на клубном сайте. Заранее Руди не был предупреждён о том, что его собираются уволить.

Напомним, что новым главным тренером Наполи стал Вальтер Мадзарри. Он подписал с клубом 7-месячный контракт.