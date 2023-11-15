Руді Гарсія вдався до соціальних мереж, щоб прокоментувати своє звільнення з посади головного тренера Наполі.

"Не таким я уявляв собі прощання з уболівальниками Наполі, які з першого дня підтримали мене. Їм, гравцям і людям, близьким до команди, я висловлюю щиру подяку і бажаю всього найкращого в Серії А і Лізі чемпіонів", – написав Гарсія у Твіттері.

Мадзаррі покине Наполі в червні – клуб уже погодив контракт із новим тренером

Згідно з Football Italia, французький тренер дізнався про рішення президента клубу Ауреліо Де Лаурентіса завдяки офіційній заяві Наполі на клубному сайті. Заздалегідь Руді не був попереджений про те, що його збираються звільнити.

Нагадаємо, що новим головним тренером Наполі став Вальтер Мадзаррі. Він підписав із клубом 7-місячний контракт.