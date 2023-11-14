Во вторник, 14-го ноября, Наполи объявил о назначении на пост главного тренера Вальтера Маццарри. Новый наставник подписал семимесячный контракт – до лета 2024 года. Как информирует L'Equipe, столь краткосрочное соглашение объясняется лишь одним – клуб уже договорился с новым тренером.

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Сообщается, что с лета неаполитанскую команду возглавит Игор Тудор. Он подпишет с Наполи двухлетний контракт, который согласовал на личной встрече с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом на днях в Риме.

Последним местом работы хорватского специалиста был Марсель, до этого он поднял Верону с подвала в середину турнирной таблицы Серии А.

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