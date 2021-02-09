"Это уже какой-то анекдот. Я читал, что Рональда Кумана оскорбило то, что ПСЖ говорит о Лионеле Месси перед игрой Лиги чемпионов. Однако он не постеснялся говорить о переходе Депая в Барселону в конце летнего трансферного окна", – цитирует Гарсию Goal.com.

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Напомним, действующий контракт Месси с Барсой завершается летом, и 33-летний аргентинец пока не решил, останется ли в каталонском клубе. Среди основных претендентов на Лионеля называют ПСЖ, который активно комментирует возможность подписания звезды, что раздражает тренера Барсы Рональда Кумана.

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