Муртаза Ахмаді прославився на весь світ в січні 2016-го. Світлина 5-річного шкета у пластиковій футболці збірної Аргентини з іменем Мессі швидко стала вірусною. Ця зворушлива історія була на вустах провідних ЗМІ планети і зрештою вилилась у довгоочікувану зустріч з кумиром. Ми бачили багато обійм і щирих посмішок, та найважливіше опинилось за кулісами.

У ексклюзивному відео-матеріалі Bleacher Report сім'я Муртази розповідає про жахливі наслідки пам'ятної подорожі в Катар на товариський матч Барси. Погрози, спроба втечі, страх перед можливим викраденням, нарешті, переїзд малого в Кабул, подалі від вороже налаштованих земляків.

"То був звичайний день, який нічим не відрізнявся від попередніх. Утім брат раптово забрав мене з вулиці, нібито на серйозну розмову. Вдома я побачив пластикову футболку з 10-м номером: "Віднині ти – Муртаза Мессі!". Я був щасливий, адже відчув себе справжнім гравцем", – розповідає юнак. Йому зараз 9.

Роналду разом із сином зіграв у футбол з безногим хлопчиком

"Я сфотографував його і завантажив у Facebook", – перебиває Хамаюн, старший брат Муртази. Саме так усе почалося. Світлина стрімко поширювалась сотнями, тисячами акаунтів. І хоча в соціальних мережах "афганським Мессі" усі захоплювалися, реальність була геть іншою.

Незабаром на порозі їхньої домівки з'явився кур'єр з двома коробками від найближчого оточення аргентинської зірки. "Коли я вперше побачив їх, то подумав, що в одній лежать іграшки для Муртази, а в іншій – долари. Насправді ж там був м'яч і футболка, але це вже не мало жодного значення", – бідкається батько, Аріф. Міфічний скарб Мессі не давав спокою зловмисникам.

"Люди, які приїжджали у наше місто, розпитували про Муртазу, чи багато грошей надсилає йому футболіст. Поблизу завжди крутились незнайомці, інколи вони проникали до нашого будинку. Було мотрошно", – продовжує Аріф. Сім'я звернулася до влади з проханням про надання притулку, включивши у свою петицію лист від талібів. Останні погрожували через зв'язки зі знаменитим форвардом. Однак відповідь була негативною – довелося залишитись в Джагорі.

Коли справи виглядали зовсім погано, Муртаза отримав щасливий квиток у казку – подорож до Катару на поєдинок Барси. Той самий хлопчина з мережі виводить Лео на поле, міцно хапає його за ноги і не збирається відпускати. Він фігурує на традиційному передматчевому фото команди, а потім прямує за аргентинцем до центру поля. Зірки "блаугранас" регочуть, поки не втручається головний рефері, передавши щасливого малого у батьківські руки.

"Ми поїхали туди, бо сподівались, що Мессі зможе щось зробити для Муртази, але цього не сталось", – знизує плечима Аріф, який чув історію про Роналду та сирійського хлопчика-біженця. Португалець начебто посприяв переїзду в Іспанію й допоміг облаштуватися.

Після повернення додому з порожніми руками реальність нагадувала фільм жахів. Усі вважали, що Мессі засипав сім'ю Ахмаді грошима, і це ретельно приховується. Незнаймоці зупиняли його по дорозі до школи, погрожували викраденням. Аби врятуватись від зловмисників, Муртаза частенько видавав себе за старшого брата.

Навчання довелося перервати, про футбол з друзями не було й мови. Зрештою хлопчика відправили до дядька в Кабул, за 300 кілометрів від рідної домівки. Муртаза залишився без найрідніших людей, але ні про що не шкодує: "Чи надягнув би знову цю футболку? Звісно, адже я обожнюю Мессі". Кілька місяців тому він нарешті повернувся додому.

"Гей, снайпере, ось моя шия, ось моя голова – давай, стріляй". Як грають у футбол під час війни – Афганістан, Сирія, Лівія, Ірак