"Це вже якийсь анекдот. Я читав, що Рональда Кумана образило те, що ПСЖ говорить про Ліонеля Мессі перед грою Ліги чемпіонів. Однак він не посоромився говорити про перехід Мемфіса Депая в Барселону наприкінці літнього трансферного вікна", – цитує Гарсію Goal.com.

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Нагадаємо, чинний контракт Мессі з Барсою завершується влітку, і 33-річний аргентинець поки не вирішив, чи залишиться у каталонському клубі. Серед основних претендентів на Ліонеля називають ПСЖ, який активно коментує можливість підписання зірки, що дратує керманича Барси Рональда Кумана.

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