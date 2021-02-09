Чем ближе к завершению контракта Месси с Барсой, тем больше слухов о будущем аргентинца.

Руководство Манчестер Сити не отказалось от идеи подписать звезду Барселоны Лионеля Месси и уже в конце марта планирует начать официальный диалог с представителями аргентинца, сообщает ESPN.

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"Горожане" поддерживают контакт с окружающими 33-летнего форварда. Напомним, действующий контракт Лионеля с каталонцами рассчитан до 30 июня, среди главных претендентов на звезду называют ПСЖ и Манчестер Сити.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Месси провел 19 матчей, в которых забил 13 мячей.

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