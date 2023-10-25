Во вторник стартовал 3-й тур группового этапа Лиги чемпионов. Читайте отчет о матчах в группах А и В на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 3-й тур

Группа А

Манчестер Юнайтед – Копенгаген – 1:0

Гол: Магуайр, 72

Нереализованный пенальти: Ларссон, 90+7 (Копенгаген)

Группа В

Ланс – ПСВ – 1:1

Голы: Ваи, 65 – Бакайоко, 55

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Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Копенгаген. "Красные дьяволы" подходили к противостоянию в статусе откровенных аутсайдеров: два поражения на старте от Баварии (3:4) и Галатасарая (2:3) опустили команду на дно турнирной таблицы группы А. Незначительное преимущество хозяев во владении мячом в первом тайме нивелировалось желанием соперника и попыткой бить по воротам в любой удобной ситуации. Копенгаген уже на 5-й минуте мог выходить вперед, но Гонсалвешу откровенно не повезло – мяч попал в штангу. МЮ ограничивались полумоментами: игрокам не хватало мастерства, а когда удавалось обострять – прекрасно играли защитники датской команды.

В начале второго тайма лишь реакция Онана спасла МЮ после мощного выстрела Лерагера с линии штрафной. Через мгновение уже Ашури замыкал на дальней штанге – слишком высоко. Хёйлунд в борьбе с защитником оказался на газоне во вратарской Копенгагена – упал сам, но остервенело требовал пенальти, понимая, что с такой игрой надо хвататься за любой шанс. На 54-й минуте уже Грабара отработал на отлично, потащив в прыжке мяч после выстрела Эриксена. Через мгновение поляк вышел далеко из ворот и снес Рашфорда, помешав тому открыть счет в матче. Манкунианцы традиционно бросились к арбитру, но тот зафиксировал офсайд.

В середине тайма Гарначо вышел один на один с Грабарой и... снова проиграл дуэль 24-летнему киперу. Спасать Юнайтед от потенциального фиаско вызывался мемный Магуйар, который в прыжке головой переправил сферу в угол ворот после розыгрыша углового. Гарначо мог ставить точку в матче, но с близкого расстояния не смог переиграть Грабару, который в этот вечер творил чудеса.

На 5-й добавленной минуте запахло жареным: мяч попал в руку Мактоминаю и судья назначил пенальти в ворота англичан. К мячу подошел Ларсссон и... не сумел переиграть Онана. Победа позволила МЮ набрать 3 балла и обойти Копенгаген, который с 1 очком опустился на дно турнирной таблицы.

В группе Б Ланс в статусе лидера встречался с ПСВ. Хозяева до перерыва больше били по воротам соперника, однако именно нидерландцы имели железобетонный шанс выйти вперед – Лосано в середине тайма попал в правую штангу.

После отдыха команды в течение 10 минут обменялись голами: сначала гостям удался быстрый выпад, который завершился мощным ударом от Бакайоко, а затем Ланс сумел восстановить статус-кво. В конце матча Верман и Медина могли решать судьбу встречи в пользу своих команд, но обоим не хватало считанных сантиметров. В конце концов все завершилось боевой ничьей: Ланс с 5-ю очками опустился на второе место, ПСВ с 2-мя пунктами последний.

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