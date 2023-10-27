После победы над Копенгагеном в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Алехандро Гарначо посвятил Андре Онана твит с эмодзи гориллы. После замечаний о том, что подобное выражение эмоций может быть истолковано как проявление расизма, аргентинец свою публикацию удалил.

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Но это не спасло полузащитника от расследования FA. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Футбольная ассоциация Англии решила расследовать публикацию Гарначо.

Сам Онана отреагировал на этот скандал, заступившись за своего одноклубника. "Люди не должны выбирать, на что мне обижаться. Я точно знаю, что имел в виду Гарначо: силу и мощь. Эта тема не должна получить развития", – написал Онана в своём Instagram.

Напомним, что именно Онана принёс МЮ победу в матче с Копенгагеном, отразив пенальти в компенсированное ко второму тайму время (1:0).

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