"Гармаш знал до игры, что забьет Динамо": звездный игрок Металлиста 1925 – об игре вместе с бывшим ветераном киевлян
Полузащитник Металлиста 1925 Владлен Юрченко поделился мыслями относительно Дениса Гармаша, который отличился в воротах Динамо.
"Гармаш знал до игры, что забьет. Он так говорил? Конечно. Он думал, как праздновать, но не праздновал. Он был уверен, что забьет. Так и случилось. Как он мне как партнер по команде? Ну, вы все знаете. Что мне говорить?
Гол Гармаша в видеообзоре матча Металлист 1925 – Динамо – 2:4
Кто теперь будет плеймейкером Металлиста 1925? Очень много хороших ребят, которые могут работать с мячом. На каждую игру немного другие задачи, поэтому будем смотреть по каждому матчу", – поделился Юрченко в комментарии ПроФутбол Digital.
Напомним, что Металлист 1925 уступил Динамо в результативном поединке (2:4), а Денис Гармаш в первом же матче за харьковчан забил в ворота бывшего клуба.
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