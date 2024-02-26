"Гармаш знал до игры, что забьет. Он так говорил? Конечно. Он думал, как праздновать, но не праздновал. Он был уверен, что забьет. Так и случилось. Как он мне как партнер по команде? Ну, вы все знаете. Что мне говорить?

Гол Гармаша в видеообзоре матча Металлист 1925 – Динамо – 2:4

Кто теперь будет плеймейкером Металлиста 1925? Очень много хороших ребят, которые могут работать с мячом. На каждую игру немного другие задачи, поэтому будем смотреть по каждому матчу", – поделился Юрченко в комментарии ПроФутбол Digital.

Напомним, что Металлист 1925 уступил Динамо в результативном поединке (2:4), а Денис Гармаш в первом же матче за харьковчан забил в ворота бывшего клуба.

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