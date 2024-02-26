"Гармаш знав до гри, що заб’є. Він так говорив? Звичайно. Він думав, як святкувати, але не святкував. Він був впевнений, що заб’є. Так і сталося. Як він мені як партнер по команді? Ну, ви всі знаєте. Що мені казати?

Гол Гармаша у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Динамо – 2:4

Хто тепер буде плеймейкером Металіста 1925? Дуже багато хороших хлопців, які можуть працювати з м’ячем. На кожну гру трохи інші завдання, тому будемо дивитися по кожному матчі", – поділився Юрченко в коментарі ПроФутбол Digital.

Нагадаємо, що Металіст 1925 поступився Динамо в результативному поєдинку (2:4), а Денис Гармаш в першому ж матчі за харків'ян забив у ворота колишнього клубу.

Динамо перемогло Металіст 1925 у першому офіційному матчі в 2024 році – Гармаш зробив шоу за тайм, Ванат оформив 2+1