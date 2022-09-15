"Нужно сыграть всем вместе, потому что сейчас для Динамо самое главное – результат. Нужно выходить на поле не за компанию, а отдаваться на все 100. Эти фразы о "форсировании подготовки" говорят для рядовых болельщиков. Команда уровня Динамо должна показывать класс: и по игре, и по результату.

Травма Бущана – не проблема: Хацкевича больше пугает потеря другого лидера Динамо

Да, тяжело, пять игр подряд проиграли. Но матч с ФК Львов показал, что когда надежно играют в обороне, то в атаке появляются моменты, которые надо реализовывать. Но без забивного форварда это трудно. Два-три человека не могут тянуть, вся команда должна работать на результат. Если Денис Гармаш пятый год в атаке, то это, на самом деле, уже не смешно.

Если мы посмотрим на последние игры, в которых Динамо забивало, то там участвовало в атаке два футболиста. Все решало индивидуальное мастерство Буяльского и завершение Цыганковым. Поэтому тактика должна быть такой – доставить мяч этим двум футболистам", – цитирует Хацкевича FanDay.

Коноплянка, бомбардир для Динамо і ще два топ-підсилення, за які варто боротися трьом клубам УПЛ