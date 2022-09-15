"Гармаш п'ятий рік в атаці – це вже не смішно": екс-тренер Динамо відзначив двох гравців, на яких тримається атака киян
Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич висловився про тактичні проблеми команди Мірчі Луческу.
"Потрібно зіграти всім разом, тому що зараз для Динамо найголовніше – результат. Потрібно виходити на поле не за компанію, а віддаватися на всі 100. Ці фрази про "форсування підготовки" говорять для пересічних уболівальників. Команда рівня Динамо повинна показувати клас: і за грою, і за результатом.
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Так, важко, п'ять ігор поспіль програли. Але матч із ФК Львів показав, що коли надійно грають в обороні, то в атаці з'являються моменти, які треба реалізовувати. Але без забивного форварда це важко. Дві-три людини не можуть тягнути, уся команда має працювати на результат. Якщо Денис Гармаш п'ятий рік в атаці, то це, насправді, вже не смішно.
Якщо ми подивимося на останні ігри, в яких Динамо забивало, то там брало участь в атаці два футболісти. Усе вирішувала індивідуальна майстерність Буяльського і завершення Циганковим. Тому тактика має бути такою – доставити м'яч цим двом футболістам", – цитує Хацкевича FanDay.
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