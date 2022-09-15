"Потрібно зіграти всім разом, тому що зараз для Динамо найголовніше – результат. Потрібно виходити на поле не за компанію, а віддаватися на всі 100. Ці фрази про "форсування підготовки" говорять для пересічних уболівальників. Команда рівня Динамо повинна показувати клас: і за грою, і за результатом.

Травма Бущана – не проблема: Хацкевича більше лякає втрата іншого лідера Динамо

Так, важко, п'ять ігор поспіль програли. Але матч із ФК Львів показав, що коли надійно грають в обороні, то в атаці з'являються моменти, які треба реалізовувати. Але без забивного форварда це важко. Дві-три людини не можуть тягнути, уся команда має працювати на результат. Якщо Денис Гармаш п'ятий рік в атаці, то це, насправді, вже не смішно.

Якщо ми подивимося на останні ігри, в яких Динамо забивало, то там брало участь в атаці два футболісти. Усе вирішувала індивідуальна майстерність Буяльського і завершення Циганковим. Тому тактика має бути такою – доставити м'яч цим двом футболістам", – цитує Хацкевича FanDay.

Коноплянка, бомбардир для Динамо і ще два топ-підсилення, за які варто боротися трьом клубам УПЛ