"Понятно, что Бущан в матчах квалификации Лиги чемпионов был заметной фигурой и не раз выручал команду. Но Бойко – опытный голкипер, и я не вижу на этой позиции проблемы. Разве что в игре ногами Бущан выглядит увереннее.

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Шапаренко за последний год стал ведущим игроком Динамо, который разгоняет атаки. В определенной степени его может заменить Шепелев, но полноценной замены Шапаренко в Динамо на сегодняшний момент нет", – цитирует Хацкевича FanDay.

Напомним, оба игрока Динамо получили травмы в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против Фенербахче (1:2). Бущан не вернется на поле примерно месяц, а Шапаренко пропустит около полугода.

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