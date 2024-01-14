Денис Гармаш совсем не спешит менять клубную прописку после провальных полугода в Осиеке.

– Денис, пишут, что вы разорвали контракт с Осиеком и должны перейти в Металлист 1925. Хотим взять у вас комментарий по этому поводу. Можете подтвердить или опровергнуть информацию?

– Добрый вечер. Нет, я не расторг контракт! Нахожусь здесь. В Макдональдсе ем сейчас. Пока нет ясности! – ответил Гармаш на запрос Sport-express.

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Напомним, 33-летний хавбек только летом расторг контракт с Динамо и присоединился к Осиеку на правах свободного агента. Ветеран наиграл за новую команду всего 167 минут и не отличался результативными действиями. В последний раз украинец выходил на поле 30 сентября.

Соглашение Гармаша с Осиеком рассчитано до лета 2024 года, но хорваты якобы готовы отпустить его уже в январе. Transfermarkt оценивает полузащитника в 600 тысяч евро.

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