Денис Гармаш зовсім не поспішає змінювати клубну прописку після провальних півроку в Осієку.

– Денисе, пишуть, що ви розірвали контракт з Осієком і маєте перейти в Металіст 1925. Хочемо взяти у вас коментар з цього приводу. Можете підтвердити або спростувати інформацію?

– Добрий вечір. Ні, я не розірвав контракт! Перебуваю тут. У Макдональдсі їм зараз. Поки немає ясності! – відповів Гармаш на запит Sport-express.

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Нагадаємо, 33-річний хавбек лише влітку розірвав контракт з Динамо і приєднався до Осієка на правах вільного агента. Ветеран награв за нову команду всього 167 хвилин та не відзначався результативними діями. Востаннє українець виходив на поле 30 вересня.

Угода Гармаша з Осієком розрахована до літа 2024 року, але хорвати нібито готові відпустити його вже у січні. Transfermarkt оцінює півзахисника у 600 тисяч євро.

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