Гармаш объяснил, почему решил перейти в Осиек – легенда Динамо надеется на легкую адаптацию
Новичок "бело-голубых" Денис Гармаш поделился эмоциями от трансфера в хорватский клуб.
"Знаю, что Осиек – хорошо организованный клуб с великолепной инфраструктурой. Я увидел, что у него есть многочисленные и страстные болельщики.
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Атмосфера на последних домашних матчах была действительно впечатляющей, и это меня вдохновило. Я хочу сосредоточиться на тренировках, на знакомстве с одноклубниками и достичь наилучшего результата вместе с ними.
Я общался с Драмбаевым (защитник Шахтера присоединился к Осиеку на правах аренды в начале июля, – Футбол 24), который сказал, что я не ошибусь, если приеду. Я знаю, что здесь играл и Чеберко, а в киевском Динамо я также выступал с Домагоем Видой, который часто подчеркивал свою прекрасную страну и клуб, где он вырос. Я также знаю тренера из Ризеспора, поэтому верю, что моя адаптация будет более легкой.
Позиция в команде? Я атакующий полузащитник, который может играть немного замкнуто, но могу выступать и на острие атаки", – цитирует Гармаша официальный сайт Осиека.
Напомним, украинец подписал с хорватами однолетний контракт с опцией продления еще на сезон.
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