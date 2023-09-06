"Знаю, что Осиек – хорошо организованный клуб с великолепной инфраструктурой. Я увидел, что у него есть многочисленные и страстные болельщики.

Гармаш официально стал игроком европейского клуба

Атмосфера на последних домашних матчах была действительно впечатляющей, и это меня вдохновило. Я хочу сосредоточиться на тренировках, на знакомстве с одноклубниками и достичь наилучшего результата вместе с ними.

Я общался с Драмбаевым (защитник Шахтера присоединился к Осиеку на правах аренды в начале июля, – Футбол 24), который сказал, что я не ошибусь, если приеду. Я знаю, что здесь играл и Чеберко, а в киевском Динамо я также выступал с Домагоем Видой, который часто подчеркивал свою прекрасную страну и клуб, где он вырос. Я также знаю тренера из Ризеспора, поэтому верю, что моя адаптация будет более легкой.

Позиция в команде? Я атакующий полузащитник, который может играть немного замкнуто, но могу выступать и на острие атаки", – цитирует Гармаша официальный сайт Осиека.

Напомним, украинец подписал с хорватами однолетний контракт с опцией продления еще на сезон.

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