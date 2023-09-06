Украинский полузащитник Денис Гармаш продолжит карьеру в Осиеке, сообщает официальный сайт клуба.

Сидорчук официально перешел из Динамо в аутсайдер чемпионата Бельгии – придется играть с россиянином

33-летний хавбек перешел в хорватский клуб в статусе свободного агента и подписал однолетний контракт с опцией продления еще на сезон. В новой команде он будет выступать под номером 19.

Напомним, Гармаш – воспитанник Динамо. В структуре киевского клуба находился с 2007 года. С января по август 2020-го играл в аренде за турецкий Ризеспор. Летом "бело-синие" отлучили Дениса от тренировок с основой несмотря на контракт еще на два года.

Всего за первую команду Динамо наиграл 361 матч, отметился 54 голами и 45 ассистами. Коллекция клубных трофеев – 3 титула чемпиона Украины, 4 Кубка Украины и 4 Суперкубка. В футболке сборной Украины забил 2 гола в 31 поединке. Transfermarkt оценивает его в 1,2 млн евро.

К слову, Осиек после 6-ти туров идет в турнирной таблице чемпионата Хорватии на второй строчке, набрав 11 очков.

Динамо и десять друзей в одной беде – лучшие клубы, которые пропустят сезон Лиги чемпионов