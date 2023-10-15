Осиек сошелся с Вуковаром 1911 в поединке 10-го Мемориала Благого Задара. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

10-й Мемориал Благого Задара.

Вуковар 1911 – Осиек – 2:0

Голы: Кнол, 9, Мустеданагич, 29

Осиек сошелся с Вуковаром 1911 в рамках 10-го Мемориала Благого Задара. Следует отметить, что Вуковар 1911 является представителем Первой лиги Хорватии (второй по силе дивизион). Гармаш не вышел в стартовом составе, а результат игры был оформлен еще в первом тайме.

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На 9 минуте Кнол классным ударом от перекладины вывел Вуковар 1911 вперед, а Мустеданагич просочился сквозь защиту и точным ударом в угол удвоил преимущество. Гармаш вышел на поле на 66 минуте и даже имел возможность забить, но Вуковар 1911 удержал победу.

Отметим, что Денис перебрался в хорватский клуб в сентябре этого года, успел сыграть в 4 матчах (167 минут), но не отличался результативными действиями.

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